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Dev bankadan dolar tahmini! İşte gerileyeceği nokta

03.04.2024 - 07:36 | Son Güncelleme :
Dev bankadan dolar tahmini! İşte gerileyeceği nokta | Döviz Haberleri

ABD'nin köklü bankalarından Wells Fargo, dolar kuru için yeni tahminde bulundu. Banka, doların tepe yaptığını ve 2025 yılında kurun hızla gerileyeceğini belirtti.

ABD merkezli 172 yıllık Wells Fargo, dolar kuru için yeni rapor yayımladı. Banka, yerel seçimler sonrasında Türk Lirası'na ilişkin uzun vadeli yapıcı görüşlerini artan bir inançla yenilediklerini belirtti.

Türk Lirası'na ilişkin olarak iyimser açıklamalarda bulunan banka, dolar kurunun 2025 yılında 30 liranın altına ineceği görüşünü de tekrarladı.

ORTODOKS DURUŞA DİKKAT ÇEKTİ

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Yerel seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte 4 yıl seçimsiz döneme girilmesi ve ekonomi politikasında ortodoks duruşun devamıyla birlikte Türk Lirası'nda uzun vadeli yapıcı görüş öne süren banka, Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırma döngüsünün piyasa katılımcılarına Türk varlıklarına eğilimi artırdığını da ifade etti.

"TÜRK LİRASI İÇİN EN KÖTÜ GERİDE KALDI"

Banka yaptığı açıklamada "Bize göre döviz kurlarının birbirine yakınsaması ve dolar priminin azalması, liranın gelecekteki değerine ilişkin artan iyimserliği yansıtmaktadır. Lira için, yerel siyasi dinamiklerin iyileşmesi, güvenilir bir para otoritesinin bağımsızlığı ve Türkiye'nin demokratik sistemine müdahale edilmemesi kombinasyonu, zaman içinde daha güçlü bir para birimi ile sonuçlanmalıdır. Bu anlamda, daha önce de belirttiğimiz gibi, Türk lirası için yapıcı görüşümüzü bu kez daha yüksek bir inançla yineliyor ve Türkiye'nin para birimi sorunlarının en kötüsünün muhtemelen geçmişte kaldığına inanıyoruz" dedi.

"VOLATİLİTE NÖBETLERİ OLABİLİR"

Dolar/TL kurunda ara sıra volatilite nöbetlerinin olabileceğine dikkat çeken Wells Fargo, TL'nin yıl sonuna kadar güçlenme eğiliminde olabileceğine inandıklarını söyledi.

DOLAR İÇİN 30 LİRANIN ALTI TAHMİN EDİLİYOR

Dolar/TL kuru için banka, 2025 yılının 3'üncü çeyreğine kadar tahminde bulundu. Doların bu yıl zirve yaptığını ve 2025 yılı ortalarından itibaren 30 liranın altına gerileyeceğini belirtti.


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