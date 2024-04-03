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Kamuya ait 6 taşınmaz satıldı

03.04.2024 - 06:42 | Son Güncelleme :
Kamuya ait 6 taşınmaz satıldı | Genel Haberler

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 6 taşınmazların satışını onaylandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ağrı, Amasya Ankara, Çorum ve İstanbul'da bulunan 6 taşınmazın satışını onayladı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Hazine adına kayıtlı İstanbul Çatalca'da bulunan taşınmaz 18,75 milyon TL bedelle Süleyman Dönmez'e, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Ağrı'da bulunan taşınmaz 17,1 milyon TL bedelle Bilgiç İnşaat Tekstil Gıda Tarım Nakliye Gayrimenkul İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne, mülkiyeti Hazine adına kayıtlı Ankara Yenimahalle'de bulunan taşınmaz 14,45 milyon TL bedelle Adem Demirhan'a, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Amasya'da bulunan taşınmaz 9,1 milyon TL bedelle Amasya Şeker Fabrikası AŞ'ye, mülkiyeti Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı Çorum'da bulunan taşınmaz 7,05 milyon TL bedelle Gökcan Aksoy'a ve mülkiyeti Türkiye Elektrik İletim AŞ adına kayıtlı Ankara Gölbaşı'nda bulunan taşınmaz 3,75 milyon TL bedelle ALC Group İnşaat ve Ticaret AŞ'ye satıldı.


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