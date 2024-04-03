  • Bigpara
  • Haberler
  • Emtia Haberleri
  • Kakao fiyatlarında dev artış
‹ Önceki Haber Tesla'da teslimatlar beklentilerin altında... Hisseler yüzde 6,5 geriledi Tesla'da teslimatlar beklentilerin altında... Hisseler yüzde 6,5 geriledi Sonraki Haber › Kamuya ait 6 taşınmaz satıldı Kamuya ait 6 taşınmaz satıldı

Kakao fiyatlarında dev artış

03.04.2024 - 06:24 | Son Güncelleme :
Kakao fiyatlarında dev artış | Emtia Haberleri

Hızlı fiyat artışıyla gündemde olan kakao, yılbaşından bu yana yüzde 200 zamlandı.

Kakao rekoltesinin yüzde 50’den fazla düşüş göstermesiyle fiyatları da son 46 yılın en yüksek seviyelerine geldi. Aktarlarda kilogram fiyatının 600 lirayı bulduğu kakao, yılbaşından bu yana yüzde 200’den fazla zamlandı.

Eskişehir’de aktarlık yapan Koray Özkılıç, kakao fiyatlarının önümüzdeki dönemlerde daha da artacağını belirterek, “Rekoltenin yüzde 50’den fazla düşüş göstermesiyle ürünün tedarik sürecinde sıkıntılar oluştu. Tüketimin yüksek olmasından dolayı sürekli talep alan kakaonun da fiyatı böylelikle arttı. Dünya pazarında çok hızlı bir yükseliş gösteren kakao fiyatları, perakende satışta da yılbaşından bu yana yüzde 200’den fazla artış gösterdi. Eğer tedarik süreci düzelmezse, önümüzdeki dönemde de fiyatlar artmaya devam eder. Şu anda kilogram fiyatı 600 lira olan kakaoyu vatandaşlar az miktarlarda alıyor. Fazla fazla alma devri bitti diyebiliriz” dedi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.946 Değişim: 0,00% Hacim : 87.911 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.903 03.04.2024 Yüksek 9.019
Açılış: 8.983
31,9582 Değişim: 0,01%
Düşük 31,8911 04.04.2024 Yüksek 31,9704
Açılış: 31,9543
34,7460 Değişim: 0,42%
Düşük 34,5948 04.04.2024 Yüksek 34,7717
Açılış: 34,6003
2.361,53 Değişim: -0,07%
Düşük 2.355,95 04.04.2024 Yüksek 2.367,69
Açılış: 2.363,22
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.