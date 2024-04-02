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Tesla'da teslimatlar beklentilerin altında... Hisseler yüzde 6,5 geriledi

02.04.2024 - 17:49 | Son Güncelleme :
Tesla'da teslimatlar beklentilerin altında... Hisseler yüzde 6,5 geriledi | Ekonomi Haberleri

Tesla hisseleri araç teslimatlarının beklentilerin altında kalmasıyla yüzde 6,5 oranında geriledi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Elon Musk'ın CEO'su olduğu ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın araç üretim ve teslimat sayıları açıklandı. Verilere göre üretim ve teslimatlar 2024'ün ilk çeyreğinde beklentilerin çok gerisinde kaldı.

Tesla ilk çeyrekte 386 bin 810 araç teslim ederken Bloomberg şirketin 449 bin araç teslim etmesini bekliyordu. İlk çeyrekte üretim de 452 bin 976 olan beklentinin altında kaldı ve 433 bin 371 oldu.

Tesla ilk çeyrekte Model 3 ve Model Y araçlardan 369 bin 783 adet teslim etti. Geçen yılan göre teslimat yüzde 10 azaldı. Beklenti 426 bin 940 araç teslim edileceği yönündeydi. CNBC'ye göre açıklama sonrası şirketin ABD borsalarında işlem gören hisseleri yüzde 6,5 düştü. 

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