Yazlığını kiraya verenler dikkat! 600 bin lira ceza kesildi | Genel Haberler

Saros’ta yazlıklarını belgesiz kiraya veren 6 kişiye 600 bin lira ceza kesildi.

Edirne’de Saros Körfezi sahillerinde yazlıklarını internet sitesi üzerinden ‘turizm amaçlı kiralama izin belgesi’ olmadan kiraya verdikleri tespit edilen 6 kişiye, 600 bin lira idari para cezası kesildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erikli, Yayla ve Mecidiye köyü sahillerinde, bazı yazlıkların bir satış ve kiralama internet sitesi üzerinden ‘turizm amaçlı kiralama izin belgesi’ olmadan turizm amaçlı kiraya verildiğini belirledi. Jandarma ekipleri, belgesi olmadan yazlıklarını kiraya verdikleri tespit edilen 6 kişiye, ‘7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ilişkin kanuna muhalefet’ 600 bin lira idari para cezası uyguladı. Denetimlerin süreceği bildirildi.

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