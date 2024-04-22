Altında hızlı düşüş | Altın Haberleri

Altında hızlı düşüş
Orta Doğu'daki çatışma endişelerinin azalmasıyla birlikte ons altın yüzde 2 civarında gerileme gösterdi.
Altın fiyatları son yaşanan gelişmeler ışığında hızlı yükselip rekorlar kırmıştı. Orta Doğu'da geniş çaplı bir çatışmaya dair korkuların azalmasıyla birlikte ons altında yüzde 2 civarında gerileme yaşandı.
Ons altın 2339 dolara kadar geriledi.
Uluslararası piyasalarda komisyonsuz gram altın ise 2443 liraya kadar düştü.
Kapalıçarşı'da gram altın 2565 liradan satılıyor.
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