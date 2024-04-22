Altında hızlı düşüş | Altın Haberleri

Uluslararası piyasalarda komisyonsuz gram altın ise 2443 liraya kadar düştü.

Ons altın 2339 dolara kadar geriledi.

Altın fiyatları son yaşanan gelişmeler ışığında hızlı yükselip rekorlar kırmıştı. Orta Doğu'da geniş çaplı bir çatışmaya dair korkuların azalmasıyla birlikte ons altında yüzde 2 civarında gerileme yaşandı.

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