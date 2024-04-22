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Altında hızlı düşüş

22.04.2024 - 14:51 | Son Güncelleme :
Altında hızlı düşüş | Altın Haberleri

Orta Doğu'daki çatışma endişelerinin azalmasıyla birlikte ons altın yüzde 2 civarında gerileme gösterdi.

Altın fiyatları son yaşanan gelişmeler ışığında hızlı yükselip rekorlar kırmıştı. Orta Doğu'da geniş çaplı bir çatışmaya dair korkuların azalmasıyla birlikte ons altında yüzde 2 civarında gerileme yaşandı.

Ons altın 2339 dolara kadar geriledi.

Uluslararası piyasalarda komisyonsuz gram altın ise 2443 liraya kadar düştü.

Kapalıçarşı'da gram altın 2565 liradan satılıyor.


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