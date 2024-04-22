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Emirates CEO'su açıkladı: 30 bin bagajın sahibi aranıyor

22.04.2024 - 16:54 | Son Güncelleme :
Emirates CEO'su açıkladı: 30 bin bagajın sahibi aranıyor | Genel Haberler

Dubai'de yaşanan sel felaketi sonrası hava yolu şirketi Emirates CEO'su Tim Clark açıklama yaptı. Havalimanında yaşanan kargaşa nedeniyle özür dileyen CEO, 30 bin bagajın sahiplerinin arandığını belirtti.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Emirates havayollarının CEO’su, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki tarihi yağmurların Dubai havaalanında su baskınınına yol açmasının ardından hafta sonu müşterilerden bir özür mektubu yayınladı. Oluşan sel sonucu yüzlerce uçuş durdurulmuş ve binlerce müşteri mahsur kalmıştı. Şirket CEO'su Tim Clark, havayolunun web sitesinde yayınlanan mektupta, "Bu süre zarfında seyahat planları aksayan her müşterimizden en içten özürlerimizi sunmak istiyorum" diye yazdı. 

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CEO, mektubunda sel yüzünden müşterilerinin ve hava yolu personellerinin mağdur olduğunu kabul etti. Clark "Yaklaşık 400 uçuşu iptal etmek ve çok daha fazlasını ertelemek zorunda kaldık" dedi. 

Emirates Çarşamba günü, yolcuları acil durumlar dışında havaalanına gelmemeye çağıran bir bildiri yayınladı. Ayrıca Dubai’den uçmak isteyenlerin check-in’lerini de askıya aldı, bilet satışlarına ambargo koydu ve diğer şehirlerden Dubai’ye aktarmalı uçuşları durdurarak bazı yolcuların dünyanın dört bir yanında sıkışıp kalmasına neden oldu. Bazı yolcular havalimanında oluşan uzun kuyruklar için sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. 

30 BİN BAGAJIN SAHİBİ KAYIP 

Mektupta Clark, havayolunun hâlâ müşterilere iade edilecek 30.000′den fazla bagaj parçasının bulunduğunu söyledi. Bu bagajların sahiplerinin bulunmasının zaman alacağını belirten CEO, havayolunun Dubai’deki müşterilere 12 binden fazla otel odası sağlandığını ve 250 bin yemek kuponu düzenlendiğini de sözlerine ekledi. Cumartesi günü itibarıyla Emirates’in uçuşları normale döndü. 


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