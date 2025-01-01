Uçağa lazer tutan yandı! Emekli pilot nasıl yakalandıklarını açıkladı

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Yeni yılda ceza ve harç tutarları güncellenirken sivil havacılıkta da uygulanan cezalar artırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılında verilecek idari para cezalarına ilişkin yönetmeliğe göre uçuş emniyetini riski edebilecek şekilde hava araçlarına lazer tutulması, uçak haberleşmesine müdahale edilmesi ve benzer ihlallerde bulunanlara uygulanacak para cezası 131 bin 176 lira olacak.

Uçağa lazer tutulma olayları da son yıllarda sıkça yaşanan bir durum. Özellikle uçakların iniş ve kalkış yaptığı sırada havalimanları çevresinden uçaklara tutulan lazerler uçuş emniyeti açısından tehlike yaratıyor. Son günlerde Kazakistan'da ve Güney Kore'de yaşanan uçak kazaları, bu tarz uçuş güvenliği ile ilgili sorunları bir kez daha gündeme getirdi.

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ÖLÜMCÜL KAZALARA NEDEN OLABİLİR

Emekli kaptan pilot Mehmet Vasıf Gebeş uçağa lazer tutulmasının özellikle uçağın inişi sırasında çok tehlikeli bir durum olduğunu belirterek bunun kazaya neden olabileceğini belirtiyor. Uçağın iniş sırasında otomatik pilottan çıkarıldığını ve inişin pilot tarafından gerçekleştiğini belirten emekli pilot, lazer tutulmasının görüşü engelleyerek ciddi sonuçlar doğuracağını ifade ediyor. Emekli pilot sözlerini şöyle sürdürüyor:

Uçağa lazer tutulmasının bir numaralı yaşattığı sıkıntı pilotların görüşünü engellemesidir. Bu durum genellikle inişte sıkıntı çıkarır. Kalkışta ya da seyir halinde bir problem yaratmaz. Uçak inişte genellikle pilotlar tarafından manuel indirildiğinden pilotların görüş açısının kesilmemesi önemlidir. Pilota lazer tutularak görüşü kesilirse çok ciddi kazalara sebebiyet verebilir. Uçak kazalarının genellikle kalkış ve iniş sırasında gerçekleştiğini hatırlatmakta fayda var.

GEÇİCİ KÖRLÜĞE YOL AÇABİLİR

Emekli pilot ve kaza kırım uzmanı Eyüp Turşucu ise bugüne kadar lazer ışığı yüzünden gerçekleşmiş bir uçak kazası olmamasına rağmen, bir risk faktörü olarak ciddiyetle üzerinde durulmakta ve önlemler alınmakta olduğunu vurguluyor. Turşucu sözlerini şöyle sürdürüyor:

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Pilotun gözüne yerden gelen lazer ışığı seyir irtifasında iken fazla sorun yaratmaz; geçici flaş körlüğü durumunda bile görüşün düzelmesi için yeterli zaman vardır. Ancak gece uçuşlarının kalkış, alçalma, yaklaşma ve iniş gibi yere yakın safhalarında basit el aletlerinden tutulan lazer ışıkları uçuş emniyeti yönünden tehlikeli olabilmektedir. Pilotun son yaklaşmada geçici körlüğe maruz kalması ile durum çok tehlikeli hal alabilir. Göz, gece karanlığında ve kokpitin loş ışıklı ortamında her tür parlak ışığa karşı daha duyarlıdır.

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PİLOTUN ŞİKAYETİ İLE YAKALANIYORLAR

Emekli pilot Mehmet Vasıf Gebeş, lazer tutan kişilerin pilot tarafından görülemediğini ama lazerin geldiği yönün pilotlar tarafından bildirildiğini ifade ediyor. Pilot tarafından gösterilen mevkide güvenlik güçleri tarafından arama yapılarak lazer tutan kişilerin tespit edildiğini vurguluyor. Emekli pilot Eyüp Turşucu ise durumu şöyle açıklıyor:

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Pilotlar lazer saldırısı ile karşılaştıkları yerin koordinatlarını hava trafik ünitesine bildirir onlar da emniyet güçlerine bildirerek saldırganların tespitine yardımcı olurlar.

Geçtiğimiz yıl İstanbul - İzmir seferini yapmakta olan bir yolcu uçağına yapılan lazerli taciz, yolcuların kamerasına yansımıştı. ABD'de Delta Havayollarına ait bir yolcu uçağına lazer tutan kişi de güvenlik güçleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderilmişti.

2025 CEZALARI BELLİ OLDU

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılında verilecek idari para cezalarına ilişkin yönetmeliğe göre diğer cezalar da arttı. Karara göre uçak içerisinde duman çıkaran cihaz kullanan ve sigara içen yolculara 19 bin 668 lira para cezası verilecek.

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Havalimanlarında güvenlik kontrol noktalarında uyarılmasına rağmen taranmaya, elle aranmaya mukavemet gösterilmesi, güvenlik personelinin işini yapmasına engel olunması durumunda ise, 26 bin 226 TL para cezası uygulanacak. Uçakta taşkınlık yapan, kabin ekipleriyle ve yolcularla tartışan uçuş ekibinin görev yapmasına güç kullanarak engel olan kural tanımaz yolculara ise 19 bin 668 lira idari para cezası verilecek.