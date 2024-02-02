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Türkiye ve Irak arasında 'Kalkınma Yolu' geliyor! Mutabakat tamam...

02.02.2024 - 15:32 | Son Güncelleme :
Türkiye ve Irak arasında 'Kalkınma Yolu' geliyor! Mutabakat tamam... | Genel Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Bugün Ümit Burnu'ndan 45 gün ve Kızıldeniz'den 35 günde yapılan nakliyelerin ‘Kalkınma Yolu Projesini’ bitirdiğimizde sadece 25 günlük bir süre içerisinde yapılabileceğini biliyoruz. Onun da ne kadar kıymetli olduğunu farkındayız. Ve çalışmalarımıza gece gündüz devam ediyoruz.” dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Bugün Ümit Burnu'ndan 45 gün ve Kızıldeniz'den 35 günde yapılan nakliyelerin ‘Kalkınma Yolu Projesini’ bitirdiğimiz

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ve beraberindeki heyet ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Uraloğlu ve Iraklı mevkidaşı Rezzak Muheybes es-Sadavi ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

Uraloğlu, görüşmede bölgesel konuları ve Irak ile yapılacak iş birliği konularını ele aldıklarını belirterek, “En önemli konumuz kalkınma yolu koridoru. Onunla ilgili geldiğimiz noktanın neler olduğunu karşılıklı heyetler arasında ve ikili görüşmede karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk. Çok faydalı bir toplantı yapmış bulunuyoruz.” dedi. 

GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Kalkınma Yolu Projesinde gelinen son duruma ilişkin de bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Kalkınma yolundaki gerek demir yolu, gerekse de karayolu projeleri konusunda ciddi bir ilerleme kat ettiklerini bize aktardılar. Biz de yakından takip ediyoruz. Yıl içerisinde inşallah buranın finansmanı ve ihalesiyle ilgili gelişmeleri de önümüzdeki aylarda inşallah hep beraber görmüş olacağız.” ifadesini kullandı. 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak’a yapacağı ziyareti sırasında da bazı kararların alınabileceğini karşılıklı olarak konuştuklarını aktaran Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

 “Kalkınma yolunun devamında da ülkemizde yapmamız gereken işleri bir Türkiye tarafı olarak onları hakkında kendilerine bilgi verdik. Biz de onları hızlıca yürütüyoruz. Özellikle bu Kızıldeniz'de olan malum hadiselerden dolayı Ümit Burnu’nu dolaşan gemi trafiğinin olduğunu biliyoruz. Bugün Ümit Burnu'ndan yaklaşık 45 gün ve Kızıldeniz'den yaklaşık 35 günde yapılan nakliyelerin kalkınma yolunu bitirdiğimizde sadece 25 günlük bir süre içerisinde yapılabileceğini biliyoruz. Onun da ne kadar kıymetli olduğunu farkındayız. Ve çalışmalarımıza gece gündüz devam ediyoruz. Heyetlerimiz, her iki ülkede de karşılıklı olarak yakın çalışmalarına devam ediyorlar. Ben Sayın Bakan'a ve heyetine ülkemize yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum.” 

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IRAK VE TÜRKİYE’DE “KALKINMA YOLU” İÇİN OFİS AÇILACAK

Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ise Kalkınma Yolu Projesi ve Faw Limanında yapılan çalışmaları dile getirdiklerini ifade ederek, “Kalkınma yolu 3 ana konudan oluşuyor. Büyük Faw limanının yüzde 85’ini şu an bitirmiş durumdayız. İkinci kanadı da demir yolu ağıdır. Bunun da yüzde 55’i tamamlanmış durumda. Üçüncü ayağı kara yolu otoban. Onu da yüzde 35 oranında hayata geçirilmiş durumda. Irak olarak çabalarımız devam ediyor.” İfadelerini kullandı. Kalkınma yolunun güzergahında birtakım istimlak olaylarının da gündemde olduğunu ifade eden Iraklı Bakan Muheybes es-Sadavi, “Güzergahın geçtiği 11 Irak ilinin 9’u ile şu an anlaşmalar tamamlanmış durumda. İki ülke arasındaki bağlantısının da adını koyarak yerini belirlemiş durumdayız.” dedi. 

Muheybes es-Sadavi, projenin mali ve ekonomik konularının da gündemde olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

“1000 kilometrelik bölümüyle ilgili zemin etüt çalışmaları devam etmekte. Uluslararası liman işletme konusunda ün yapan uluslararası şirketlerle de görüşmelerimiz devam etmektedir. Büyük Faw Limanının işletmesi ve çalıştırılması konusu. Limanın işletilmesi için gerekli araç, gereç birtakım mekanizmaların kurulması için görüşmeler devam etmektedir. İki ülkede karşılıklı ofis açılması konusunda anlaşmaya vardık. Türkiye’nin Bağdat’ta, Irak’ın da Türkiye’de bir ofisi olacak. Sadece Kalkınma Yolu ile ilgilenmek üzere çalışacaklar. Demir yolu ve limanlar konusunda ün yapmış, beceri kazanmış Türk firmaları ile de görüşmeler konusunu gündeme aldık. Irak olarak bu firmaların deneyimlerinden de yararlanmak isteriz. Taşımacılık konusu da gündemdeydi. Irak ve Türkiye arasında taşımacılığı, ulaşımı kolaylaştırmak, geliştirmek için hem fikiriz.”


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