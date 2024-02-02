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IMF'den Çin uyarısı! 'Konut talebi önümüzdeki on yıl düşmeye devam edecek'

02.02.2024 - 14:00
IMF'den Çin uyarısı! 'Konut talebi önümüzdeki on yıl düşmeye devam edecek' | Genel Haberler

IMF, Çin'deki ekonomik büyümemin yavaşlamaya devam edeceğini ve emlak krizinin daha da derinleşebileceğini açıkladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin'deki ekonomik yavaşlamanın düşen üretkenlik ve hızla yaşlanan nüfus nedeniyle muhtemelen önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl Çin, emlak sektöründeki borç krizinin jeopolitik gerilimleri artırması ve küresel talebin zayıflamasıyla son yılların en yavaş büyümesini gördü. IMF'nin Cuma günkü raporunda, büyümenin 2028 yılına kadar yüzde 3,5'e kadar daha da düşeceği öngörülüyor. Daha önce bu yıl için yüzde 4,6 büyüme tahmin ediliyordu. 

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EMLAK KRİZİ DAHA DA DERİNLEŞECEK 

Bir zamanlar büyümenin temel dayanağı olan emlak piyasasındaki kriz, Çin'in büyümesinin yavaşlamasına neden olarak gösteriliyor. Emlak devi Evergrande, 300 milyar doları aşan astronomik borçlarla sektörün sıkıntılarının sembolü haline geldi. Hong Kong'daki bir mahkeme bu hafta Evergrande'nin yurtdışı varlıklarının tasfiyesine başlanması gereken bir emir yayınladı. IMF raporunda Çin’de yeni konut talebinin önümüzdeki on yılda yaklaşık yüzde 50 oranında düşmesi bekleniyor. Bu durum da Pekin’in ülkenin ekonomik büyümesini etkileyeceği belirtiliyor. 

IMF raporu, emlak piyasasında devam eden yavaşlamanın "özel talep üzerinde daha fazla baskı oluşturabileceği ve güveni kötüleştirebileceği" konusunda uyardı.


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