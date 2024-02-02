Bakan Şimşek: Dış ticaret açığındaki gerileme programın çalıştığını teyit ediyor | Genel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik programın başarıyla ilerlediğini, bunun sonucunda Ocak ayında dış ticaret açığının gerilediğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ocak ayı dış ticaret verileri ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Şimşek "Ocak ayı verileri dış ticaret açığındaki gerilemenin sürdüğünü, programın çalıştığını teyit ediyor. Geçen yıl Mayıs ayında 122,2 milyar dolara ulaşan yıllık dış ticaret açığı 24,3 milyar dolar iyileşerek Ocak’ta 97,9 milyar dolara geriledi" dedi.

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Ocak ayı verileri dış ticaret açığındaki gerilemenin sürdüğünü, Programın çalıştığını teyit ediyor.



Geçen yıl Mayıs ayında 122,2 milyar dolara ulaşan yıllık dış ticaret açığı 24,3 milyar dolar iyileşerek Ocak’ta 97,9 milyar dolara geriledi. pic.twitter.com/nnPY6b152Q — Mehmet Simsek (@memetsimsek) February 2, 2024

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