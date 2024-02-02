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ABD işsizlik verileri açıkandı

02.02.2024 - 16:56 | Son Güncelleme :
ABD işsizlik verileri açıkandı | Genel Haberler

ABD'de işsizlik oranı sabit kalırken iş sayısında artış yaşandı

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

ABD işgücü piyasası geçen ay sürpriz bir şekilde beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Çalışma Bakanlığı, Ocak ayında 353 bin yeni iş pozisyonu açıldığını, bunun beklentilerin üzerinde olduğunu kaydetti. İşsizlik oranı ise 3,7'de sabit kaldı.

Ocak ayında ücret artışları da önceki aya göre yüzde 0,6 ile beklenenin üzerinde arttı. Bir yıl öncesine göre ortalama saatlik kazançlar yüzde 4,5 arttı.

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Çalışma Bakanlığı, sağlık hizmetleri ve perakende ticaretin istihdam artışı gören sektörler arasında yer aldığını söyledi. Ancak madencilik, petrol ve gaz çıkarma endüstrisi gibi alanlarda istihdamın düştüğünü de ekledi.


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