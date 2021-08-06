Türkiye Finans’tan ilk yarı yılda ekonomiye 60 milyar lira destek | Genel Haberler

Türkiye Finans Katılım Bankası 2021’in ilk yarı yıl bilançosunu açıkladı. Ülke ekonomisine katkısını ilk 6 ayda da sürdüren Türkiye Finans, ekonomiye ayırdığı kaynağı toplamda 60 milyar liraya ulaştırdı.

Türkiye Finans Katılım Bankası KAP’a yaptığı açıklama ile 2021’in ilk yarı yıl bilançosunu duyurdu. Banka sürdürülebilir büyüme ivmesini koruyarak ekonomiye ayırdığı kaynağı toplamda 60 milyar liraya ulaştırdı. Kullandırdığı nakdi fonlarla reel sektöre 48,5 milyar lira tutarında kaynak sağlarken, gayri nakdi fonlarda da sektörün üzerine çıkarak geçen yıl sonuna göre yüzde 27 artışla 11,4 milyar liralık değer elde etti. Toplam aktif büyüklüğünü 86,4 milyar liraya çıkaran Türkiye Finans, 60,8 milyar lira değerinde fon toplayarak sürdürülebilir büyümesini korudu.

Müşteri sayısını ilk yarı yılda yaklaşık yüzde 23 arttırdı

Türkiye Finans, ilk yarı yılda da müşterilerinin birikimlerini koruyabilmeleri ve büyütebilmeleri için yeni iş modelleri geliştirmeye devam ederken, ekonomik olarak zor geçen pandemi döneminin ardından müşterilerine sağladığı avantajlı kâr paylaşım oranlarıyla müşterilerinin birikimlerini bol kazançlı bir şekilde değerlendirebilecekleri ürünler sundu. Bu sayede bankanın katılma hesaplarındaki toplam hacmi geçen yıl sonuna göre yüzde 16 arttı. Banka, sene başında devreye aldığı üst seviye bankacılık segmenti olan Âlâ Bankacılık kapsamında sunduğu ayrıcalıklı değer teklifleriyle müşteri sayısını ilk yarı yılda yaklaşık yüzde 23 arttırarak önemli bir başarıya imza attı. Türkiye Finans’ın bir diğer başarısı; ülke ekonomisinin lokomotifi olan ve pandemi döneminde zorlu süreçlerden geçen KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarını anında cevaplayan KOBİ Hızlı Kredi’yi hayata geçirerek sektörde bir ilki gerçekleştirmesi oldu.

2021 yılının ilk yarısı hakkında değerlendirmede bulunan Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, “Türkiye Finans olarak bu yılın ilk yarısında da Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı, sektörümüze devinim katarak müşterilerimizi yeniliklerle tanıştırmayı ve durmaksızın ülkemiz için değer üretmeyi sürdürdük. Sürdürülebilir büyümenin devamı için gerekli olan güçlü sermaye yapımızı koruyarak öz kaynaklarımızı 5,7 milyar TL’ye yükselttik. İlk altı ayda attığımız adımlar sayesinde, kurumumuzun ilk 10 banka arasına girme hedefine daha da yaklaştık. Banka olarak yılın geri kalanında da yepyeni başarılarla sektörümüze değer katacak işlere imzamızı atmaya devam edeceğiz” dedi.

14 bin Hızlı Finansman bayisi ile ekonomiye 1 milyar lira katkı sağladı

Türkiye Finans, dijitalleşmedeki öncü vizyonu ile hayata geçirdiği ve Türkiye’de bir ilk olan Hızlı Finansman ağını yılın ilk 6 ayı sonunda 14 bin bayiye çıkardı. Banka sahip olduğu bu geniş ağ sayesinde taksit ödemeden satın almaya, sigorta teklifinden kredi kartı başvurusuna kadar müşterilerinin her türlü ihtiyaçlarını doğduğu anda ve yerde karşılamayı sürdürdü. Hızlı Finansman sayesinde ekonomiye 1 milyar lira katkı sağladıklarını belirten Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, “Yeni iş birlikleri ile Hızlı Finansman iş modelimizi taşıt finansmanına da entegre ettik. Türkiye’nin ikinci el araç ve filo kiralamada lider şirketlerinden biri olan Intercity ile stratejik bir iş ortaklığına imza attık. Türkiye’de taşıt finansmanı denince akla gelen üç bankadan biri olmak hedefiyle, taşıt finansmanındaki iddiamızı ilerleyen dönemde gerçeğe dönüştüreceğiz” dedi.

356 MW büyüklüğünde yenilenebilir enerji projesi finanse etti

Tüm dünyanın sürdürülebilir çevre hedefleri kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaptığı günümüzde Türkiye Finans hem bu alandaki finansman modellerini arttırdı hem de yeni iş birliklerine imza attı. Yenilenebilir enerji yatırımlarına verdiği desteği son olarak sektörün lider kurumlarından HT Solar iş birliği ile taçlandırdı. Bu iş birliğinin de katkısıyla, bankanın finanse ettiği yenilenebilir enerji projelerinin büyüklüğü 356 MW’ye, yenilenebilir enerji finansmanın toplam miktarı ise 3,27 milyar liraya yükseldi.

Uzaktan müşteri ediniminde öncü rol üstlendi

Türkiye Finans, mayıs ayı itibariyle yürürlüğe giren ve tüm bankacılık sektörü için devrim niteliği taşıyan uzaktan müşteri ediniminde öncü rol üstlendi. Dijitalleşmeye yönelik yıllara dayanan bilgi birikimini uzaktan müşteri edinimine hızla yansıtan banka, yeni mevzuatın yürürlüğe girdiği günden itibaren müşteri sayısını arttırdı. Bunun yanı sıra Türkiye Finans yaptığı iletişim çalışmalarıyla toplumun uzaktan müşteri edinimi süreçleriyle ilgili bilgilendirilmesinde önemli rol üstlendi. Bol Kepçe Hesap, e-katılma hesabı ve Hızlı Finansman gibi ürün ve hizmetlerini çok hızlı bir şekilde adapte ettiği uzaktan müşteri edinimiyle, müşterilerinin ürün ve hizmetlere erişimini kolaylaştırıp finansal fırsat eşitliğin yaygınlaştırılması adına önemli adımlar attı.

Gençlerin "en gözde katılım bankası" oldu

Türkiye Finans, dijitalleşme ve insan kaynakları alanında aldığı ödüllerin yanı sıra Türkiye’nin En Etik Şirketleri Ödülü’nü üçüncü kez kazanırken, aynı zamanda Türkiye’de gençlerin ve üniversite öğrencilerinin katıldığı En Gözde Şirketler Araştırması’nda da ilk yüze girerek, gençlerin en gözde katılım bankası oldu. Tüm iş süreçlerini finans sektörüne örnek olacak kalitede kurgulayan Türkiye Finans, bu yılın ilk altı ayında Türkiye’de İç Kontrol Mükemmellik Ödülü’ne sahip ilk banka olmayı da başardı. Bu süreçte hayata geçirdiği projelerle, global ölçekte en prestijli organizasyonlardan olan IDC Teknoloji Ödülleri 2021’de ve CIO Ödülleri 2021’de iki ayrı ödül almaya hak kazandı.

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