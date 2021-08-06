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AB'den flaş karar! 2035 yılına kadar tamamen bitirecek

06.08.2021 - 17:57
AB'den flaş karar! 2035 yılına kadar tamamen bitirecek | Genel Haberler

Avrupa Birliği, hibrit otomobilleri nesli tükenmekte olan türler listesine alacak ve tamamen elektrikli modellere hızlı ve dramatik bir geçiş sağlayacak iddialı bir hedef olan 2035 yılına kadar benzinli ve dizel araçların satışını sona erdirme planlarını duyurdu.

Avrupa Komisyonu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, otomobil endüstrisinin yeni otomobillerin ortalama emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 55 oranında azaltmasını şart koşmak istediğini söyledi.

Yeni 2030 hedefi, yalnızca Aralık 2018'de belirlenen yeni arabalardan kaynaklanan emisyonları yüzde 37,5 oranında azaltma yönündeki mevcut AB hedefinden önemli bir sıçrama olacaktır.

İKLİM NÖTR KITA

Önerilen kural değişiklikleri, Avrupa Birliği'ni 1990 seviyelerine kıyasla 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını en az yüzde 55 azaltma hedefine doğru ilerletmeyi amaçlayan çok daha büyük bir paketin parçası. Avrupa, 2050'de iklim nötr olan ilk kıta olmak istiyor.

CNN'in haberine göre Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, "Fosil yakıt ekonomisi sınırlarına ulaştı. Gelecek nesle sağlıklı bir gezegenin yanı sıra doğamıza zarar vermeyen iyi işler ve büyüme bırakmak istiyoruz." dedi.

HER 60 KİLOMETREDE BİR OLACAK

Komisyon, elektrikli arabalara geçişi kolaylaştırmak için 27 AB üye devletinin araç şarj kapasitesini genişletmesini gerektireceğini söyledi. Ana otoyollarda her 60 kilometrede bir (37.3 mil) şarj noktaları kurulacak ve benzin ve motorin için asgari vergi oranı artırılacak.

Transport & Environment'ın yönetici direktörü William Todts, "Bu, otomobil endüstrisi için bir dönüm noktası ve sürücüler için iyi bir haber. Yeni AB kuralları elektrikli arabaları demokratikleştirecek ve şarja büyük bir destek verecek" dedi.

MARKALAR DA ELEKTRİKLİDEN YANA

Audi ve Porsche gibi markaların sahibi Volkswagen Salı günü yaptığı açıklamada, 2030 yılına kadar satışlarının yüzde 50'sini elektrikli araçların oluşturmasını istediğini söyledi. 2040 yılına kadar Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi, ana pazarlarında yalnızca sıfır emisyonlu araçlar satmayı planlıyor. 

Ford 2030 yılına kadar Avrupa'da sadece elektrikli binek araç satmayı planladığını duyurdu. Renault, Volvo, BMW ve Mercedes-Benz sahibi Daimler üretimini artırmak için kendi programlarını belirlediler.

 DEĞİŞİM HIZI ÖNEMLİ

Yine de birçok otomobil üreticisinin, dünyanın en agresif hedefleri arasında yer alan AB hedeflerine ulaşmak için planlarını hızlandırması gerekecek. 2030'da hibritler de dahil olmak üzere içten yanmalı motorlu araçlar tarafından üretilen emisyonları dengelemek için otomobil üreticilerinin bir sürü elektrikli otomobil satması gerekecek.

Düzenleyiciler tarafından talep edilen değişim hızı, otomobil üreticileri için önemli. Çünkü elektrikli araçların araştırma ve geliştirmesini finanse etmek için benzinli ve dizel araç satışlarından elde edilen karı kullanmayı planlıyorlar.

AB kurallarının yürürlüğe girmesi yıllar alabilir. Planın, her üye devletin seçilmiş liderlerinin bu tür konuları tartıştığı AB Parlamentosu ve AB Konseyi'ndeki milletvekilleri tarafından okunması, değiştirilmesi ve onaylanması gerekiyor. İngiltere geçen yıl, 2030'dan itibaren yeni benzinli ve dizel otomobil satışlarını yasaklayacağını ve bazı yeni hibritlerin satışlarının 2035'e kadar devam edeceğini duyurdu .


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