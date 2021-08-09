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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı ertelendi

09.08.2021 - 08:51 | Son Güncelleme :
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı ertelendi | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yarın yapılması planlanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) ilk toplantısı ertelendi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yarın yapılacağı belirtilen toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve ilgili kurumların yetkililerinin katılacağı açıklanmıştı.

Kurul üyesi de olan bazı bakanların, kontrol altına alınarak büyük ölçüde söndürülen orman yangınları nedeniyle sahada faaliyetlerinin devam etmesi, Kurul'un ilk toplantısının da tam katılımla gerçekleştirilmesinin arzulanması nedeniyle toplantının ileri bir tarihte yapılacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 30 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren EKK'de, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler, küresel ekonomik görünüm, ekonomi reformları kapsamında gelinen aşama ile 2022-2024 dönemine ilişkin sürdürülmekte olan "Orta Vadeli Program"ın hazırlık çalışmaları değerlendirilecek.


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