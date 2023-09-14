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TSB'nin yeni başkanı Uğur Gülen oldu

14.09.2023 - 17:29 | Son Güncelleme :
TSB'nin yeni başkanı Uğur Gülen oldu | Genel Haberler

Türkiye Sigorta Birliği'nin başkanlığına Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen seçildi.

Türkiye Sigorta Birliği'nde başkanlık seçimi gerçekleştirildi. Başkanlığa aday olan Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen oyların büyük kısmını alarak seçildi.

UĞUR GÜLEN KİMDİR?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimi görmüş ve aynı bölümde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1991 yılında çalışma hayatına başlayan Gülen; Interbank, Denizbank, Ak Internet ve MNG Bank’ta çeşitli pozisyonlarda görev almıştır. 2004-2009 yılları arasında Ak Emeklilik ile AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Mayıs 2009’dan itibaren Aksigorta Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.


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