Bir şirketin halka arzına onay | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, DMR Unlu Mamuller'in halka arz başvurusunu onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu, DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in 110,3 milyon TL olan sermayesinin 185,3 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 75 milyon TL payın satışı yapılacak.

1 TL nominal değerli paylar 10,24 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

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