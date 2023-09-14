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Fransa'da şok faturalar gündemde

14.09.2023 - 16:43 | Son Güncelleme :
Fransa'da şok faturalar gündemde | Genel Haberler

Fransa enerji düzenleme kurumu başkanı Emmanuelle Wargon, Fransız hanelerinin elektrik faturalarında önümüzdeki Şubat ayından itibaren yüzde 20'ye varan bir artışla karşı karşıya kalabileceklerini bildirdi.

 Fransa enerji düzenleme kurumu başkanı Emmanuelle Wargon, Fransız hanelerinin elektrik faturalarında önümüzdeki Şubat ayından itibaren yüzde 20'ye varan bir artışla karşı karşıya kalabileceklerini, ancak hükümetin sonuçta bunu sınırlamaya ve yükün bir kısmını üstlenmeye karar verebileceğini açıkladı.

 Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ekonomiyi yüksek enerji fiyatlarının etkisinden korumak için on milyarlarca euro harcadıktan sonra bütçe açığını azaltmanın yollarını arıyor.

 Aylık elektrik faturalarındaki artışı geçen Şubat ayında yüzde 15'le, geçen ay ise tavan fiyatlarla yüzde 10'la sınırladı. Enerji düzenleme kurumuna göre, hükümet eylemleri olmasaydı, diğer tedarikçiler için referans olarak kullanılan Electricite de France SA tarafından sağlanan düzenlenmiş elektrik fiyatları, elektrik dağıtımı da dahil olmak üzere kuruluşun çeşitli maliyetlerini yansıtacak şekilde Ağustos ayında yüzde 75 daha yüksek olacaktı.

 Wargon, bu durumun tüketiciye aktarılması halinde, yılın geri kalan kısmındaki piyasa fiyatlarına bağlı olarak gelecek yılın başında yüzde 10 ila yüzde 20 arasında bir artışa yol açacağını açıkladı. 

 Her ne kadar Avrupa'da enerji fiyatları bu yıl düşmüş olsa da, Fransız hükümeti üzerinde yükselen enflasyondan etkilenen milyonlarca tüketicinin faturalarını sınırlaması konusunda hala baskı var. Wargon, ekstra maliyetin ne kadarının tüketiciler tarafından ödenmesi gerektiğine ve neyin Devlet bütçesinden finanse edilmesi gerektiğine karar vermenin hükümete bağlı olacağını söyledi.


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