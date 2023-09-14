AMB faiz artırdı | Piyasa Haberleri

Avrupa Merkez Bankası enflasyonla mücadele edebilmek için faiz artırımına gitti.

Avrupa Merkez Bankası, politika faiz oranlarında 25 baz puan artırma kararı aldı.

Yapılan açıklamaya göre, refinansman faiz oranı yüzde 4,25'ten yüzde 4,50'ye, mevduat faiz oranı ise yüzde 3,75'ten yüzde 4,00'e çıkarıldı.

Açıklamada, faiz artırımının hedefe doğru ilerlemeyi güçlendirmek için alındığı belirtildi.

ECB, "Enflasyon düşmeye devam ediyor, ancak hala çok uzun sürü çok yüksek kalmasını bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

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