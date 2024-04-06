  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Togg'da yüzde 0 faiz avantajlı kredi imkanı
‹ Önceki Haber THY'den spor şirketi adımı THY'den spor şirketi adımı

Togg'da yüzde 0 faiz avantajlı kredi imkanı

06.04.2024 - 14:20 | Son Güncelleme :
Togg'da yüzde 0 faiz avantajlı kredi imkanı | Genel Haberler

Togg, Nisan ayına özel olarak 800 bin lira krediyi yüzde 0 faiz oranıyla kullandırma imkanı sağlıyor.

Doğuştan elektrikli Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, yüzde 0 faiz avantajıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Büyük ilgi toplayan Togg T10X'i almak isteyenler 800 bin lirayı 12 ay vadede yüzde 0 faiz oranıyla kullanabiliyor.

Aylık 66 bin 666 liraya denk gelen ödemeyle Togg T10X araçlar kurasız ve hızlı teslimat şekliyle satışa sunuldu.

FİYATLAR NE KADAR?

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 432 bin 600 lira, T10X V1 RWD Uzun Menzil 1 milyon 673 bin lira, T10X V2 RWD Uzun Menzil ise 1 milyon 823 bin liradan satışa sunuluyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.054 TL        
BORSA
1.004 TL        
DOLAR
1.006 TL        
EURO
1.022 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.