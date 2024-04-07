  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Ticaret Bakanlığı'ndan fiyat listesi denetimi
‹ Önceki Haber Togg'da yüzde 0 faiz avantajlı kredi imkanı Togg'da yüzde 0 faiz avantajlı kredi imkanı Sonraki Haber › Fed yöneticisinden flaş faiz mesajı Fed yöneticisinden flaş faiz mesajı

Ticaret Bakanlığı'ndan fiyat listesi denetimi

07.04.2024 - 10:56 | Son Güncelleme :
Ticaret Bakanlığı'ndan fiyat listesi denetimi | Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanlığı, tarife ve fiyat listelerinin iş yerinin girişine asılması veya masalara konulması ve servis ücreti alınmamasına ilişkin yönetmeliğin ardından 81 ilde denetimlerin yapıldığı, İstanbul'da bir kafe zincirine 834 bin 48 lira para cezası uygulandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 19.12.2023 tarihli Resmi Gazete’de 'Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' yayımlandığı hatırlatıldı. Söz konusu yönetmelik ile lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelerde, tarife ve fiyat listelerinin iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılması, takılması veya konulmasının zorunlu hale getirildiği belirtildi. Ayrıca yönetmelikte tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında; servis ücreti veya herhangi bir isim altında başka bir ücret alınması halinde, bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi gerektiği düzenlemesine yer verildi.

Haberin Devamı
Söz konusu düzenlemelere ilişkin uygulamada ortaya çıkabilecek muhtelif hususları içerir bilgilendirme yazılarının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile paylaşılarak sektörde faaliyet gösteren satıcı ve sağlayıcılara duyurulduğu kaydedildi.

81 Ticaret İl Müdürlüğünün denetimlerini bu hususlarda yoğunlaştırmaları için talimatlandırıldığı belirtilerek şöyle denildi:

"Mart ayında İstanbul Ticaret İl Müdürlüğümüzce bir kafe zincirine ait iş yerinde denetim yapılmıştır. Yapılan denetimde fiyat listesinde bazı ürünlere ait fiyat bilgisinin bulunmadığı ve servis ücreti alındığına dair bilginin bulunmamasına rağmen, servis ücreti alındığı tespit edilerek 384 ürün için toplamda 834 bin 48 lira idari para cezası uygulanmıştır. Fiyat etiketi, tarife ve fiyat listelerine ilişkin yaygın ve yoğun denetimler 2024 yılında da devam edecek olup, tespit edilen her bir aykırılık için 2 bin 172 lira idari para cezası uygulanacaktır. İşletmelerimizin bu gibi cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmamaları açısından belirtilen hususlara dikkat etmelerinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir."


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.757 Değişim: 0,00% Hacim : 103.414 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.627 08.04.2024 Yüksek 9.767
Açılış: 9.639
32,2315 Değişim: 0,74%
Düşük 31,9758 09.04.2024 Yüksek 32,2411
Açılış: 31,994
34,9876 Değişim: 0,18%
Düşük 34,7786 09.04.2024 Yüksek 35,0440
Açılış: 34,9244
2.430,24 Değişim: 1,02%
Düşük 2.405,00 09.04.2024 Yüksek 2.431,47
Açılış: 2.405,69
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.