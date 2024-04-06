  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • THY'den spor şirketi adımı
‹ Önceki Haber Kredi kartı faizleri yükseldi... İşte borcunuza göre ödeyeceğiniz para Kredi kartı faizleri yükseldi... İşte borcunuza göre ödeyeceğiniz para Sonraki Haber › Togg'da yüzde 0 faiz avantajlı kredi imkanı Togg'da yüzde 0 faiz avantajlı kredi imkanı

THY'den spor şirketi adımı

06.04.2024 - 12:15 | Son Güncelleme :
THY'den spor şirketi adımı | Genel Haberler

Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları Spor Kulübü çatısı altındaki spor faaliyetlerini anonim şirket yapısı altında toplamak içi 1 milyon lira sermayeli şirket kuruyor.

THY'den yapılan açıklama şöyle:

Hali hazırda Türk Hava Yolları Spor Kulübü'nün çatısı altında yürütülen spor faaliyetlerinin tamamı veya bir kısmının anonim şirket yapısı altında gerçekleştirilmesi amacıyla, Ortaklığımızın %100 hissesine sahip olacağı, 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde, İstanbul il sınırları içinde "THY Spor A.Ş." veya bu unvanın kullanılamaması halinde belirlenecek başka bir ticari unvan altında 1.000.000 TL nakit sermaye ile anonim şirket statünde bir şirket kurulmasına karar verilmiştir.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.054 TL        
BORSA
1.004 TL        
DOLAR
1.006 TL        
EURO
1.022 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.