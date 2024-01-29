  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Ticaret Bakanlığı dev tahsilata başladı
‹ Önceki Haber Bakan Şimşek: Yasa dışı kumar ve bahisle mücadelemiz devam edecek Bakan Şimşek: Yasa dışı kumar ve bahisle mücadelemiz devam edecek Sonraki Haber › Çinli emlak devine büyük şok! Tasfiye kararı ardından hisseleri sert düştü Çinli emlak devine büyük şok! Tasfiye kararı ardından hisseleri sert düştü

Ticaret Bakanlığı dev tahsilata başladı

29.01.2024 - 08:37 | Son Güncelleme :
Ticaret Bakanlığı dev tahsilata başladı | Genel Haberler

Ticaret Bakanlığı, 6,4 milyar TL değerinde kamu alacağı için tahsil işlemlerini başlattı.

Ticaret Bakanlığı, 6,4 milyar TL değerinde kamu alacağı için tahsil işlemlerini başlattığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde: 

"2023 Yılında Ticaret Bakanlığımız, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca gerçekleştirilen denetimler neticesinde tahakkuk ettirilen kamu alacağı toplamı 6,4 milyar TL’dir.

Ticaret Bakanlığı olarak iç ve dış ticarette haksız rekabete konu olabilecek fiilleri engellemek, ticaretin güvenle yapılmasını sağlamak, Bakanlığımızın ve Hazinenin haklarını koruyucu tedbirler almak amacıyla incelemelerimiz ve soruşturmalarımız titizlikle devam etmektedir. 

Haberin Devamı

2023 Yılında 2194 adet rapor düzenlenmiş, 789 Milyon TL ek vergi tahakkuku ve 5,7 Milyar TL idari para cezası uygulanmıştır.

Bu kapsamda gümrük, iç ticaret ve dış ticaret konularında tespit edilen usulsüz işlemlere ilişkin 2023 yılında gerçekleştirilen teftiş, inceleme, denetleme ve soruşturmalar kapsamında 2.194 adet rapor düzenlenmiş olup, bu raporlar neticesinde toplam 789 Milyon TL ek vergi tahakkuku ve 5,7 Milyar TL idari para cezası olmak üzere, toplam 6,4 Milyar TL kamu alacağının tahsil işlemlerine başlanılmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak, piyasa işleyişini bozucu, adil rekabet şartlarına uygun olmayan, kamu zararına yol açan girişimlerin takibi azami hassasiyetle yapılmakta olup, bütün sektörlerde mevzuata aykırı işlemleri engellemek, devletimizin ekonomi politikalarını etkili bir şekilde uygulamak için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir."

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
998 TL        
BORSA
1.001 TL        
DOLAR
1.000 TL        
EURO
1.004 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.