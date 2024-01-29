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Çinli emlak devine büyük şok! Tasfiye kararı ardından hisseleri sert düştü

29.01.2024 - 09:33 | Son Güncelleme :
Çinli emlak devine büyük şok! Tasfiye kararı ardından hisseleri sert düştü | Genel Haberler

Çinli Evergrande hakkında verilen tasfiye kararı ardından şirketin hisseleri yüzde 20'nin üzerinde düştü.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Hong Kong mahkemesinin Çin'in en büyük emlak şirketlerinden Evergrande hakkındaki tasfiye tasfiye kararının ardından şirketin hisseleri yüzde 20 nin üzerinde düştü. Ardından hisselerin borsa işlemleri durduruldu. Dünyanın en borçlu emlak şirketi olan Evergrande, Kovid-19 salgını sonrası ortaya çıkan emlak krizi sonrası 2021'de temerrüde düşmüştü. Şirketin 300 milyar dolar borcu olduğu ifade ediliyor. 

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ÜZÜNTÜ VERİCİ

Evergrande'nin genel müdürü yaptığı açıklamada, Hong Kong mahkemesinin şirketin tasfiyesine karar vermesinin üzüntü verici olduğunu söyledi. Firmanın genel müdürü Shawn Siu, yaptığı açıklamada, "Bugünkü mahkeme kararı asıl niyetimize aykırıdır. Sadece elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı söyleyebiliriz" dedi. 


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