Petrol fiyatları yükselişte | Emtia Haberleri

Haftasonu Ürdün'de 3 ABD askerinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası petrol fiyatları yükseldi.

Petrol fiyatları, hafta sonu Ürdün’de ABD askerlerinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından haftaya yükselişle başladı.

Brent petrolün varili yüzde 0,57 artışla 84,03 dolara çıktı. Batı Teksas ise 0,6 artışla varil başına 78,48 dolara yükseldi.

Beyaz Saray’a göre, Pazar günü Ürdün’ün kuzeydoğusunda Suriye sınırına yakın bir karakola insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda üç ABD askeri öldü ve çok sayıda kişi de yaralandı.

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