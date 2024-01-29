Borsa yükselişte | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa İstanbul 100 endeksi günü 1,4 yükselişle 8471 puandan kapattı. Dolar, 30.3543 TL, euro ise 32,9201 TL seviyesinde. Altının gramı ise 1979 TL'den alıcı buluyor.

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