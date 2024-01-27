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Bakan Şimşek: Yasa dışı kumar ve bahisle mücadelemiz devam edecek

27.01.2024 - 11:52 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek: Yasa dışı kumar ve bahisle mücadelemiz devam edecek | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Yasa dışı kumar ve bahis siteleriyle mücadelemiz güçlenerek devam edecek. Vergi kayıp ve kaçağına neden olan bu platformlarla mücadele ederken, organize suç örgütlerinin finansman kaynaklarını da kesiyoruz" dedi.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Yasa dışı kumar ve bahis siteleriyle mücadelemiz güçlenerek devam edecek. Vergi kayıp ve kaçağına neden olan bu platformlarla mücadele ederken, organize suç örgütlerinin finansman kaynaklarını da kesiyoruz.


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