  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • THY'den yolcu sayısı açıklaması ve ucuz bilet kampanyası
‹ Önceki Haber ABD'nin kararı sonrası Boeing hisseleri düştü ABD'nin kararı sonrası Boeing hisseleri düştü Sonraki Haber › İstanbul'da toplu taşıma, taksi, minibüs, okul servisi ücretlerine zam! İşte yeni ücretler... İstanbul'da toplu taşıma, taksi, minibüs, okul servisi ücretlerine zam! İşte yeni ücretler...

THY'den yolcu sayısı açıklaması ve ucuz bilet kampanyası

08.01.2024 - 14:48 | Son Güncelleme :
THY'den yolcu sayısı açıklaması ve ucuz bilet kampanyası | Genel Haberler

Türk Hava Yolları (THY) 2023 yılı Ocak-Aralık ayını kapsayan 12 aylık yolcu ve trafik verilerine göre, söz konusu dönemde 83,4 milyon yolcuya hizmet verdiği belirtilirken,  filodaki uçak sayısının 440 olduğu açıklandı. Öte yandan Türk Hava Yolları bugün ve yarın alınan biletlerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uçuşları 449 lira + vergilerle satışa sundu.

THY, 2023 yılına ilişkin yolcu ve trafik sonuçlarına ilişkin olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir bildiri yayımladı. 2023 yılı Ocak-Aralık ayını kapsayan verilere göre, Ocak – Aralık 2022 döneminde 71,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 16,1 artarak 83,4 milyon olarak gerçekleşdi.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Aralık 2022 döneminde 23,4 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 27,1 artarak 29,8 milyon olarak oldu. Yolcu doluluk oranında ise söz konusu dönemde 2022 yılının aynı dönemine göre 1,9 puan artarak yüzde 82,6 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 82,4 seviyesinde olurken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 84,3 olarak belirlendi.

Haberin Devamı

Taşınan Kargo-Posta 1,66 milyon ton olarak gerçekleşti. 2023 Aralık ayı sonunda filodaki uçak sayısı 440'a ulaştı.

ARALIK AYINDA 6,1 MİLYON YOLCU

Havayolu şirketinin Aralık 2023 döneminde ise geçen yıl aynı dönemde 5,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 10,1 artarak 6,1 milyon olarak gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı 2,6 milyon olurken,  yolcu doluluk oranı yüzde 79,8 olarak gerçekleşti. Yurt dışı doluluk oranı yüzde 80 yurt içi doluluk oranı yüzde 78,5 oldu. Taşınan Kargo-Posta, 159,7 bin ton oldu.

430 BİN DEPREMZEDENİN TAHLİYESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen büyük depremler nedeniyle havayolu şirketi, 6 Şubat – 31 Mayıs tarihleri arasında icra edilen ücretsiz yolcu ve kargo taşımaları 2023 yılı yolcu ve trafik verilerine dahil edilmedi. İlgili dönemde arama kurtarma ve yardım ekiplerinin bulunduğu 433 bin yolcu bölgeye ulaştırılırken, 430 bin depremzedenin tahliyesi gerçekleştirilirken 36 bin ton yardım malzemesi afet bölgelerine taşındı.

Haberin Devamı

UCUZ BİLET KAMPANYASI

Türk Hava Yolları ucuz uçak bileti satışı yapmaya devam ediyor. THY, 8-9 Ocak 2024 tarihinde alınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ercan Havalimanı varışlı biletleri 449 liradan satışa sundu. Satışa sunulan biletlerle 12 Şubat 2024-4 Nisan 2024 tarihlerinde uçuş gerçekleştirilecek. Biletler vergi hariç satışa sunuldu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.025 TL        
BORSA
1.002 TL        
DOLAR
1.002 TL        
EURO
1.006 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.