ABD'nin kararı sonrası Boeing hisseleri düştü | Genel Haberler

Alaska Havayolları'na ait bir Boeing Max 9 modeli uçağın uçuş sırasında kapısının açılması olayı sonrası ABD Havacılık İdaresi bütün Max 9 uçaklarının yere indirilmesine karar verdi. Karar sonrası ABD havacılık devi Boeing'in hisseleri yüzde 8 düştü.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) düzinelerce Boeing 737 Max 9 uçağının geçici olarak yere indirilmesi emrini verdiği haberi Boeing hisselerini kötü etkiledi. Şirketin hisseleri erken saatlerde yüzde 8 düşüş yaşadı. Kararın sadece ABD'deki uçakları kapsadığı belirtildi.

Federal Havacılık İdaresi'nin kararı Alaska Havayolları'na ait bir uçağın acil çıkış kapısının uçuş sırasında açılmasından sonra geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde uçağın yan tarafında bir delik olduğu ve yolcuların oksijen maskesi taktığı görüldü. ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Yere indirilemesine karar verilen 171 uçaktan 79'u United Airlines'a, 65'i Alaska'ya, geri kalan 74'ü ise hava yolu şirketlerine ait. Cuma günü olayın yaşandığı uçak Boeing tarafından 11 Kasım'da Alaska Hava Yollarına teslim edilmişti. Boeing, 150 milyar dolarlık büyüklüğü ile dünya üzerindeki en değerli 100 şirket arasında bulunuyor.

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