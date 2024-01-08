'Nintendo, yeni oyun konsolunu 2024'te piyasaya sürecek ' | Genel Haberler

Japon oyun devi Nintendo'nun oyun konsolu Switch 2'yi 2024 yılında piyasaya sürmesi bekleniyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Oyun dünyasının önde gelen uzmanları, Mario'dan Zelda'ya birçok ünlü oyunun yaratıcısı olan Japon Nintendo'nun yeni konsolu Switch 2'yi 2024'te piyasaya sürmesini beklediklerini açıkladı. Nintendo, hem TV'ye bağlanabilen hem de hareket halinde oynanabilen hibrit oyun konsolu Switch'i ilk kez 2017'de piyasaya sürdü. 2023'ün Haziran ayına kadar dünya üzerinde 132 milyondan fazla satan Switch, Nintendo'nun 154 milyon adet satan Nintendo DS konsolundan sonra en başarılı ürünü oldu. Switch, 2017'de piyasaya sürüldüğünden bu yana Nintendo hisseleri yüzde 200 artış gösterdi.

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2023 Nintendo için iyi başlamıştı. Şirket animasyon filmi Mario Kardeşler'den 1 milyar dolar hasılat elde etti. Ancak işler 2023 sonundan itibaren şirket için iyi gitmemeye başladı. Firma eylül ayında karının yüzde 19 düştüğünü açıkladı. Tokyo merkezli oyun danışmanlığı Kantan Games’in CEO’su Serkan Toto "Orijinal Switch artık neredeyse 7 yaşında, satışlar düşüyor... Yani bu yıl yeni bir Nintendo sisteminin piyasaya sürülmesi için tam zamanı" yorumunda bulundu.

SWITCH 2 NASIL OLACAK?

CNBC'ye konuşan Serkan Toto Switch 2'nin Switch'in geliştirilmiş bir modeli olmayacağını, tamamiyle yeni bir cihaz olmasını beklediğini söylüyor. Toto, "Nintendo’nun 7 yıl sonra teknik özellikleri büyük ölçüde geliştirmesi gerekiyor, bu yüzden kesinlikle yeni bir cihaz yayınlayacaklar" dedi. Analistler yeni Switch'in selefi ile benzer atış rakamlarına ulaşmasını bekliyorlar.

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