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'İŞKUR, 1 milyon 237 bin 26 istihdama aracılık etti'

08.01.2024 - 11:46 | Son Güncelleme :
'İŞKUR, 1 milyon 237 bin 26 istihdama aracılık etti' | Genel Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 2023 yılında 1 milyon 237 bin 26 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya platformu x.com hesabından açıklamada bulundu. Bakan Vedat Işıkhan, "Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR, ülkemizin iş gücü piyasasının en önemli aktörü olmaya devam ediyor. 2023 yılında, 1 milyon 237 bin 26 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. 2 milyon 765 bin 984 bireysel görüşme gerçekleştirdik. 695 bin 536 iş yeri ziyareti yaptık. İstihdama sağladığımız güçlü destekle iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. 


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