Son dakika haberi.. Memur maaş zammı ve emekli maaş zammı oranları belli oldu. Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklisini ilgilendire

Son dakika haberi.. Memur maaş zammı ve emekli maaş zammı oranları belli oldu. Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklisini ilgilendiren maaş zamları belirlendi. Memur ve memur emeklisine yüzde 49,25, SSK, Bağkur emeklisine ise 37,55 oranında zam yapılacak. Emekli maaş zammı artacak mı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte güncel emekli maaşı hesaplama tablosu

Milyonlarca SSK, Bağkur ve tarım emeklisini ilgilendiren maaş zamları belirlendi ve yüzde 37,55 zam yapıldı.

SSK, Bağkur ve tarım emeklilerini ilgilendiren maaş zamları ortaya çıktı. TÜİK'in enflasyonu açıklamasıyla birlikte SSK, Bağkur ve tarım emeklilerini yapılacak zam belirlendi.

Enflasyon verisine göre SSK, Bağkur ve tarım emeklilerine yüzde 37,55 oranında zam yapıldı.

Haberin Devamı

ENFLASYONA GÖRE BELİRLENİYOR

SSK, Bağkur ve tarım emeklilerinin maaşları 6 aylık enflasyon rakamlarının birikimli toplanmasıyla ortaya çıkıyor. Ocak ve Temmuz aylarında maaşlara zam yapılıyor.

Etiketler