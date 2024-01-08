İstanbul'da toplu taşıma, taksi, minibüs, okul servisi ücretlerine zam! İşte yeni ücretler... | Genel Haberler

İBB bünyesinde bulunan toplu taşıma araçlarına yüzde 18, taksi minibüslere servis ücretlerine yüzde 28,09 zam yapıldı.

İstanbul'da toplu taşıma, taksi, minibüs ve servis ücretlerine zam yapıldı. Toplu taşıma araçlarına yüzde 18, taksi, minibüs, servis ücretlerine yüzde 28,09 oranında zam yapıldı.

TAKSİ ÜCRETLERİ

Sarı taksilerde açılış 24,55 lira, kilometre başına 17,62 lira, indi-bindi 90 lira oldu. Turkuaz taksilerde açılış 28,24 lira, kilometre başına 20,25 lira, indi-bindi 102,5 lira oldu. VIP taksilerde açılış 41,74 lira, kilometre başına 32,5 lira, indi-bindi 153,7 lira oldu. 8+1 taksilerde açılış 31,92 lira, kilometre başına 22,90 lira, indi-bindi 115,3 lira oldu.

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OKUL SERVİSİ ÜCRETLERİ

0-1 km okul servisi 1665 lira, 1-3 km 1783 lira, 3-5 km 1926 lira, 5-7 km 2008 lira, 7-9 km 2117 lira, 9-11 km 2451 lira, 11-13 km 2821 lira, 13-15 km 2965 lira, 15-17 km 3199 lira, 17-19 km 3384 lira, 19-21 km 3600 lira, 21-23 km 3750 lira, 23-25 km 3896 lira oldu.



TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ

İstanbulkart tam 17,7, öğrenci 8,64 lira, sosyal kart (öğretmen ve 60 yaş) 12,68 lira oldu. Mavi kart aylık tam 1388 lira, öğrenci 250 lira, sosyal kart (öğretmen ve 60 yaş) 863 lira oldu.

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