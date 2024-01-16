THY'den yenilik... Yolcuların seyahat deneyimi gelişecek | Genel Haberler

Türk Hava Yolları ile seyahat eden yolcular, yeni dağıtım yeteneği (NDC) entegrasyonu ile tercihlerine uygun daha geniş bir hizmet ve ücret seçeneğine erişim sağlayabilecek.

Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği (IATA) tarafından geliştirilen bir endüstri standardı olan NDC, havayolu şirketlerine zengin içerikleri ve daha özelleştirilmiş teklifleri doğrudan seyahat acentelerine ve üçüncü taraf platformlara iletmelerine olanak tanıyacak. Bu sistem ile birlikte THY, yolcular artık tercihlerine uygun daha geniş bir hizmet ve ücret seçeneğine erişim sağlayarak daha kişiselleştirilmiş rezervasyon deneyiminin tadını çıkarabilecek. NDC, uçuş durumu, ücretler ve yan hizmetlerle ilgili gerçek zamanlı güncellemelere olanak tanıyarak yolcuların en güncel bilgilere sahip olmalarını sağlayacak.

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Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdür (Pazarlama ve Satış) Yardımcısı Ahmet Olmuştur, “Misafirlerimize seyahatlerinin her aşamasında ayrıcalıklı bir deneyim sunmak için çalışıyor ve dijital inovasyon vizyonumuz doğrultusunda yeni modelleri hayata geçiriyoruz. Türk Hava Yolları, iletişim metodunu geliştirmek ve paydaşlarına sağlam zengin içerikli bir kanal sunmak için 2024 yılının ilk çeyreği içerisinde hayata geçirmek hedefi ile NDC projesini başlatmıştır” dedi.

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