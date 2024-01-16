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Aralık ayı tarım ÜFE verileri açıklandı

16.01.2024 - 10:53 | Son Güncelleme :
Aralık ayı tarım ÜFE verileri açıklandı | Ekonomi Haberleri

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) Aralık ayında yıllık yüzde 52,66, aylık yüzde 6,34 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Aralık ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE'de, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 6,34 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 52,66 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,66 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 72,04 artış gerçekleşti.

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Sektörlerde bir önceki aya göre, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,86 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 2,62 artış ve tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,55 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,98 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,96 artış ve tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 11,81 artış gerçekleşti.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 25,93 ile lifli bitkiler ve yüzde 26,76 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 170,59 ile yağlı meyveler ve yüzde 102,77 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 24,96 ile turunçgiller oldu.

Bir önceki aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 0,89 ile lifli bitkiler ve yüzde 0,93 ile çeltik oldu. Bir önceki aya göre artışın yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 23,54 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 11,65 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu.

 


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