Kritik enflasyon verileri öncesi İngiltere'de işsizlik açıklandı | Politika Haberleri

İngiltere enflasyon verilerini eklerken işsizlik oranının yüzde 4,2 seviyesinde olduğu açıklandı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan açıklamada işsizlik oranının Kasım ayının sonuna kadar olan üç aylık periyodda bir önceki pdöneme göre aynı kalarak yüzde 4,2 seviyesinde gerçekleştiği belirtildi.

AFP'de yer alan habere göre ONS, ikramiyeler hariç yıllık ortalama ücretlerin Kasım ayının sonuna kadar olan üç ayda yüzde 6,6 arttığını, ancak bunun Ekim ayının sonuna kadar olan üç ayda görülen yüzde 7,3'lük artışın altında olduğunu ekledi.

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ONS ekonomik istatistik direktörü Liz McKeown, "Yıllık ücret artışı nakit açısından yüksek kalırken, ücret baskılarının genel olarak hafifleyebileceğine dair işaretler görmeye devam ediyoruz. Ancak enflasyonun daha hızlı düşmesiyle kazançlar reel anlamda artmaya devam etti" dedi.

GÖZLER ENFLASYON VERİSİNDE

Artık tüm gözler Çarşamba günü yayınlanacak olan resmi İngiltere enflasyon verisinde olacak. Yıllık oran şu anda yüzde 3,9 seviyesinde olup İngiltere Merkez Bankası'nın yüzde 2,0 hedefinin hala çok üzerinde. "

Ekonomist Yael Selfin, "Ücret artışındaki belirgin yavaşlama, İngiltere Merkez Bankası'nın enflasyonda daha hızlı düşüşlere yol açabilecek potansiyel ücret-fiyat sarmalına ilişkin endişelerini hafifletecek" dedi.

Piyasalar, enflasyonun soğumaya devam etmesiyle birlikte başta ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası ve Birleşik Krallık Merkez Bankası olmak üzere büyük merkez bankalarının ne zaman faiz indirimine başlayacağını görmeyi bekliyor.

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