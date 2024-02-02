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THY pilot almak için ilan açtı

02.02.2024 - 10:33 | Son Güncelleme :
THY pilot almak için ilan açtı | Genel Haberler

Türk Hava Yolları(THY), büyüme hedefleri doğrultusunda yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayları için iş ilanı açtı. 

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayları için açılan 'Take-Off Cadet' ilanı kapsamında bölüm farketmeksizin tüm lisans mezunu,  01 Ocak 1994 ile 31 Aralık 2003 tarihleri arasında doğan kişilerin THY ailesine katılmak için başvuru yapabileceği belirtildi.

İstihdam sürecinde başarılı olan adayların, 2 sene boyunca eğitim göreceği; adayların eğitim sırasında 2 brüt asgari ücret maaş, konaklama, kira yardımı, yemek kartı, sigorta ve indirimli bilet haklarından faydalanabileceği kaydedildi.

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ÇALIŞAN SAYISININ 2024 YILINDA 85 BİNE ÇIKARILMASI HEDEFLENİYOR

Açıklamada THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın yapılacak alımlara ilişkin görüşlerine de yer verildi. Bolat, "'Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu olarak güçlü finansal yapımız ve geleceğe dönük hedeflerimiz doğrultusunda filomuzu ve çalışan sayımızı artırmaya devam ediyoruz. 2024 yılı sonuna kadar 75 bin kişilik ailemizi, iştiraklerimizle birlikte yapacağımız işe alımlarla 85 bine artırmayı hedefliyoruz. Her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönemde de bayrağımızı göklerde gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu doğrultuda açılan 'Take-Off Cadet' alımı ilanına ve  diğer açık pozisyonlara başvuruların THY'nin kariyer.thy.com adresinden gerçekleştirilebileceği bildirildi.


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