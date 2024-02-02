Bakan açıkladı: 13 ilaç geri ödeme listesinde | Genel Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenleme ile 11’i yerli üretim olmak üzere 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi.

Bedeli ödenecek ilaçlar listesine 13 tane daha ilaç dahil edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenleme ile 11’i yerli üretim olmak üzere 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenleme ile 11’i yerli üretim olmak üzere 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.



İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.https://t.co/zo0nQjG94Y pic.twitter.com/qpL2OYqHuE — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) February 2, 2024

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