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Bakan açıkladı: 13 ilaç geri ödeme listesinde

02.02.2024 - 10:36 | Son Güncelleme :
Bakan açıkladı: 13 ilaç geri ödeme listesinde | Genel Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenleme ile 11’i yerli üretim olmak üzere 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi.

Bedeli ödenecek ilaçlar listesine 13 tane daha ilaç dahil edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenleme ile 11’i yerli üretim olmak üzere 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi.

 


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