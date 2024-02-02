Borsa İstanbul rekor tazeledi | Borsa İstanbul Haberleri

BİST 100 endeksi 8762 puana kadar yükseldi.

Borsa İstanbul 100 endeksi 8762 puana kadar yükselerek rekor tazeledi. Endeks saat 17:50 itibarıyla 8659 puan seviyesinde.



Dolar 30.4499 TL, euro ise 32,9718 TL seviyesinde. Altının gramı ise 1993 TL'den işlem görüyor.

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