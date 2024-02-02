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Apple'a Çin'den kötü haber

02.02.2024 - 09:54 | Son Güncelleme :
Apple'a Çin'den kötü haber | Teknoloji Haberleri

ABD'li tekonoloji devi Apple'in geliri bir önceki yıla göre hafif artarken, kârı beklentileri aştı. Ancak Çin'deki Apple ürünleri satışları, dördüncü çeyrekte düşüş gösterdi. Çin'den gelen haberin ardından şirketin hisseleri değer kaybetti.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Küresel piyasalarda Apple, son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde iki artışla 119,6 milyar dolarlık satış kaydetti. Şirketin dördüncü çeyrek kârı 33,9 milyar dolar oldu.

CEO'su Tim Cook yaptığı açıklamada, "Bugün Apple, 2023'ün dördüncü çeyreğinde iPhone satışlarından kaynaklanan gelir artışını ve  tüm zamanların en yüksek gelir rekorunu duyuruyor" dedi. Şirketin yakından takip edilen iPhone satışları 2022'nin aynı çeyreğine göre de yükselerek 69,7 milyar dolara ulaştı.

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ÇİN'DE SATIŞLAR DÜŞTÜ 

Ancak Çin pazarından gelen haberler yatırımcıları endişelendirdi. Şirket, Çin ana karası, Hong Kong ve Tayvan'da net satışlarının bir önceki yıla göre son çeyrekte 20,8 milyar dolara düştüğünü söyledi. iPhone üreticisinin hisseleri ise yüzde 0,9 oranında değer kaybetti.

Counterpoint Research'ün Perşembe günü yayınladığı veriler, Apple'ın akıllı telefon pazarındaki payının 2023'ün son çeyreğinde 2020 sonundan bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını gösterdi. Counterpoint, yılın son aylarının Apple için genellikle güçlü bir dönem olduğunu ve iPhone satışlarının noel ve yılbaşı tatilleri talebiyle arttığını ekledi.


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