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Tesla'dan fiyat yükseltme kararı

20.10.2023 - 07:11 | Son Güncelleme :
Tesla'dan fiyat yükseltme kararı | Genel Haberler

Tesla, ABD'de satışa sunduğu Model X Plaid dört çeker modelinin fiyatını 5 bin dolar yükseltti.

Tesla fiyat indirimlerinden sonra yükseltme kararı aldı. Model X Plaid dört çekerin fiyatı ABD'de 89 bin 990 dolardan 94 bin 990 dolara yükseldi.

ELON MUSK FAİZLER KONUSUNDA ENDİŞELİ

İş insanı Elon Musk, fiyat indirimleriyle talebi korumayı başardığını ancak faiz oranlarının otomobilleri satın alınmaz hale getirmesinden endişe duyduğunu belirttikten sonra fiyat artışları gerçekleştirildi.

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Musk, yüksek faizler ve fiyat indirimlerine rağmen Model Y SUV'un fiyatının neredeyse değişmediğini söyledi.


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