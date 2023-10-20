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ABD'de mortgage faizi 23 yılın zirvesinde

20.10.2023 - 07:06 | Son Güncelleme :
ABD'de mortgage faizi 23 yılın zirvesinde | Piyasa Haberleri

ABD'de mortgage faizi üst üste altıncı haftasında da arttı, 23 yılın zirvesinde kalmayı sürdürdü.

ABD'de mortgage faizlerinde yükseliş devam ediyor. 2000 yılından bu yana en yüksek seviyelere tırmanan 30 yıllık mortgage faizleri yüzde 7,63'e çıktı.

30 yıllık faiz oranı geçen yılın aynı haftasına göre 66 baz puan yukarıda bulunuyor. Son 4 haftalık ortalama faiz oranı yüzde 7,39'dan yüzde 7,50'ye çıkarken, 52 haftalık ortalama yüzde 6,69 olarak belirlendi.

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Sabit faizli 15 yıl vadeli oran ise 3 baz puan artışla yüzde 6,92 seviyesine geldi. 15 yıllık faiz geçen yılın aynı haftasına göre 69 baz puan daha yüksek seviyede oluştu. Faizin 4 haftalık ortalaması yüzde 6,83 olurken, 52 haftalık ortalama yüzde 5,99 seviyesinde gerçekleşti.


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