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Moody's de İsrail'in kredi notunu negatif izlemeye aldı

20.10.2023 - 07:17 | Son Güncelleme :
Moody's de İsrail'in kredi notunu negatif izlemeye aldı | Ekonomi Haberleri

İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar sürerken finansal cephede de İsrail'e karşı tepkiler artıyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in ardından Moody's de İsrail'in kredi notunu negatif izlemeye aldığını açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları İsrail'in kredi notunu negatif izlemeye alıyor. Hamas ile çatışma içinde olan İsrail'e ilk tepki Fitch'ten gelmiş ve onu sırasıyla Moody's izledi.

Moody's, İsrail'in A1 olan uzun vadeli döviz ve yerel para cinsinden ihraççı notlarını indirim için incelemeye aldığını açıkladı.
Moody's'in İsrail'e ilişkin kredi notu görünümü durağandı.

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ÇATIŞMA BORÇ GÖSTERGELERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

Çatışma ortamının borç göstergelerinde önceden beklenen olumlu eğilimleri kesintiye uğratıp uğratmayacağı ya da tersine çevirip çevirmeyeceğini değerlendirecek olan Moody's, mevcut askeri çatışmanın İsrail'in kurumlarını, özellikle de politika yapıcılığının etkinliğini, mali ve/veya ekonomik gücünü maddi olarak zayıflatacağı sonucuna varırsa muhtemelen İsrail'in notunu düşüreceğini belirtti.


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