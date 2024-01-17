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Tesla'dan fiyat indirme kararı

17.01.2024 - 08:09 | Son Güncelleme :
Tesla'dan fiyat indirme kararı | Genel Haberler

Elektrikli otomobil devi Tesla, Model Y'nin bazı versiyonlarının Almanya'daki satış fiyatlarını düşürdü.

Tesla, Çin'den sonra Almanya'da da fiyat indirimine gitti. Marka, Model Y'nin bazı versiyonlarını düşürme kararı aldı.

Model Y Arkadan Çekişli araçların Almanya satış fiyatı 44 bin 890 eurodan 42 bin 990 euroya indirildi.

Model Y Uzun Menzil için fiyat 54 bin 990 eurodan 49 bin 990 euroya ve Model Y Performans için fiyat 60 bin 900 eurodan 55 bin 990 euroya düşürüldü.


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