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Çin büyüme rakamları açıklandı

17.01.2024 - 09:37 | Son Güncelleme :
Çin büyüme rakamları açıklandı | Ekonomi Haberleri

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin, 2023 yılında yüzde 5,2 büyüdü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, Çin ekonomisinin 2023'de yüzde 5,2 büyüdü. AP'nin haberine göre bu rakam ile ekonomik toparlanma dengesiz kalsa da Çin hükümetinin 2023 için yaklaşık yüzde 5 yıllık büyüme hedefine ulaşıldı. 

2022 yılında Çin ekonomisi, KOVID-19 salgını sırasında ülke çapındaki karantinalar nedeniyle sadece yüzde 3 oranında büyümüştü. 

Çin, ABD'nin ardından ikinci büyük ekonomi ve küresel ekonomik büyümenin temel itici gücü. Ekonomik yavaşlama, Çin'i kilit ticaret ortağı olarak gören Güney Kore ve Tayland gibi diğer ekonomilere yayılma etkisi endişelerini artırdı.

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Üç aylık bazda Çin ekonomisi, Temmuz-Eylül çeyreğindeki yüzde 1,3'lük büyümeden daha kötü bir performans göstererek 4. çeyrekte yüzde 1 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu yetkilileri, "güçlendirilmiş makro düzenlemeler, yurt içi talebi genişletme, yapıyı optimize etme, güveni artırma ve riskleri önlemye yönelik çabaların iki katına çıkarılması" gibi önlemlerin toparlanma, arz ve talep ivmesinin artmasına yardımcı olduğunu söyledi.

İmalat, madencilik ve kamu hizmetleri sektörlerindeki faaliyeti ölçen sanayi üretimi, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 4,6 artarken, tüketim mallarının perakende satışları yüzde 7,2 arttı.

Sabit varlık yatırımı (fabrika ekipmanı, inşaat ve büyümeyi teşvik edecek diğer altyapı projelerine yapılan harcamalar) 2023'te yıllık yüzde 3 arttı.

İŞSİZLİK İÇİN YENİ YÖNTEM 

Çin, beş aylık bir aranın ardından Çarşamba günü genç işsizlik oranına ilişkin resmi verileri yayınlamaya yeniden başladı . Öğrencileri işsizlik oranının dışında bırakan yeni bir metodoloji kapsamında, 16 ila 24 yaş arasındakiler için işsizlik Aralık ayında yüzde 14,9 olarak gerçekleşti. Bu yeni yöntem ile genç işsizlik, önceki metodoloji kullanılarak elde edilen Haziran ayındaki rekor yüksek genç işsizlik oranı olan yüzde 21,3'e göre daha iyi bir performans gösterdi. 


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