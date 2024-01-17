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Yeni halka arz oldu, peşin parayla Bodrum'da otel aldı

17.01.2024 - 07:57 | Son Güncelleme :
Yeni halka arz oldu, peşin parayla Bodrum'da otel aldı | Piyasa Haberleri

Avrupakent GYO, Swissôtel Resort Bodrum Beach'i 580 milyon TL bedelle peşin olarak satın alınacağına karar verdi.

Halka arzının üstünden henüz 1 ay bile geçmeyen ve hisseleri işleme açıldığı gün düşüşe geçen Avrupakent GYO, yeni yatırım kararı aldı. Halka arz fiyatının yüzde 18 altında işlem gören Avrupakent GYO, Swissôtel Resort Bodrum Beach'i 580 milyon TL bedelle satın aldı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yönetim Kurulumuzun 16.01.2024 tarihinde yapılan toplantısında; Çağdaş Bodrum İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. mülkiyetinde bulunan ve İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 16.01.2024 tarihli Değerleme Raporu ile KDV hariç toplam piyasa değeri665.000.000 TL olarak takdir edilen Muğla İli, Bodrum İlçesi, Turgutreis Mahallesi186 ada, 1 nolu parsel üzerinde kayıtlı bulunan Swissôtel Resort Bodrum Beach, Şirketimizin mevcut yatırım stratejisi kapsamında portföy yapımızı güçlendirmek ve çeşitlendirmek amacıyla 580.000.000TL bedel üzerinden değerleme raporunda bahsi geçen ipoteklerin fekki sonrasında satın alınmasına ve bedelin peşin olarak ödenmesine karar verilmiştir.

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Tapu işlemlerinin tamamlanmasını müteakip kamuya duyuru yapılacaktır. "


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