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Tesla gelir hedefini tutturamadı... Şirketin ve pil üreticilerinin hisseleri düştü

25.01.2024 - 09:57 | Son Güncelleme :
Tesla gelir hedefini tutturamadı... Şirketin ve pil üreticilerinin hisseleri düştü | Genel Haberler

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın 2023 dördüncü çeyrek gelir ve kar tahminleri tutmadı. Şirketin ve Asya'lı tedarikçilerin hisselerinde düşüş yaşandı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Tesla’nın otomotiv gelirinin bir önceki yıla göre sadece yüzde 1 artması nedeniyle dördüncü çeyrekte gelir ve kar tahminlerinin tutmadığı belirtildi. Şirketin hisseleri de nerdeyse yüzde 6 değer kaybetti. 

Şirketin 4. çeyrek geliri ise 26,1 milyar dolar olarak açıklandı. Bu sonuç, finans şirketi LSEG'in 25,6 milyar dolarlık tahmininin altında kaldı. 4. çeyrek geliri bir önceki yıla göre sadece yüzde 3 arttı. 2023 yılı toplam geliri ise 96,8 milyar dolar olarak açıklandı. Çeyrek karı, 7,9 milyar dolar olarak gerçekleşerek neredeyse bir önceki yılı ikiye katladı. 

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Otomobil gelirindeki yetersiz büyüme, kısmen yılın ikinci yarısında dünya çapında otomobik satış fiyatlarının düşmesinden kaynaklandı. Tesla, yatırımcı sunumunda, 2024′teki araç hacmi büyümesinin geçen yılın büyüme oranından belirgin şekilde daha düşük olabileceğini söyledi.

ASYA'LI TEDARİKÇİLERİN HİSSELERİ DE DÜŞÜŞTE 

Elektrikli araç üreticisinin dördüncü çeyrek gelir ve kar hedeflerini tutturamaması ve bu yıl satışların düşebileceği uyarısının ardından Asya’daki tedarikçilerin hisseleri de düştü. 

Tesla’nın Model 3′ünün araç ekranlarını sağladığı bilinen Güney Koreli ekran üreticisi LG Display’in hisseleri yüzde 4′ten fazla düştü.

Tesla’nın pil tedarikçileri de etkilendi. LG Enerji hisseleri yüzde 3,8′e kadar düştü. Panasonic Holdings yüzde 2′den fazla kayıp yaşarken, Samsung SDI ise yüzde 1,3 düştü.


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