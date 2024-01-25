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Microsoft da 3 trilyon dolar kulübüne katıldı

25.01.2024 - 09:29 | Son Güncelleme :
Microsoft da 3 trilyon dolar kulübüne katıldı | Teknoloji Haberleri

Piyasa değeri 3 trilyon doları aşan Microsoft, dünyanın Apple'dan sonra en değerli ikinci şirketi konumunda.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Wall Street borsalarında yapay zeka hisselerinin başarısı üzerine ABD'li teknoloji devi Microsoft'un piyasa değeri üç trilyon doları geçti. Microsoft bu büyüklüğe ulaşan Apple'dan sonraki ikinci şirket oldu. Microsoft'un hisseleri yüzde 1,31 artışla 404 dolara yükseldi.

AFP'ye göre Apple, Ocak 2022'de ilk kez 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştıktan sonra 3,02 trilyon dolarla dünyanın en büyük şirketi konumunda. Ancak Microsoft, bu ayın başında Apple'ı kısa bir süreliğine de olsa geçerek liderliğe yükselmişti. 

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MICROSOFT'UN YAPAY ZEKA YATIRIMLARI 

Microsoft, diğer teknoloji devlerinden daha fazla yapay zekaya yatırım yapıyor. Washington merkezli şirketin, ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI ile 13 milyar dolar değerinde olduğu bildirilen büyük bir ortaklığı bulunuyor. ChatGPT'nin gelişinden bu yana Microsoft, özellikle Bing arama motoru ve Copilot sanal asistanı aracılığıyla çeşitli yapay zeka ürünleri piyasaya sürdü. ChatGPT'nin Kasım 2022 başında piyasaya sürülmesinden bu yana Microsoft hisseleri yaklaşık yüzde 67 oranında değer kazanırken, Apple'ın hisseleri yaklaşık yüzde 40 arttı.


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