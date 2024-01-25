Borsa yükselişini sürdürüyor | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa yükselişini sürdürüyor
BİST 100 endeksi 8177 puan seviyesinde.
Borsa İstanbul 100 endeksi saat 13:30 itibarıyla yüzde 1,1 yükselişle 8177 puan seviyesinde.
Dolar 30,2772 TL, euro 33,0264 TL seviyesinde. Altının gramı ise 1963 TL'den alıcı buluyor.
Etiketler
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- Şirketler Borsa İstanbul'un sunduğu olanakları kullanarak nasıl fon temin edebilir?
- Pay halka arzı ile borçlanma aracı ihracı arasındaki temel fark nedir?
- Halka açılan şirketler kâr payı dağıtmak zoruda mı?
- Kamuya aydınlatmada şirketler ticari sırlarını koruyabilir mi?
- Halka açılma sonrasında şirket kontrolünün kaybı söz konusu olur mu?
- Şirketlerin kendi isteği ile Borsa kotundan/kaydından çıkması mümkün mü?
- Halka arzda hangi yöntem daha çok uygulanıyor, ortak satışı mı, sermaye artırımı mı?
- Halka arzda tahsisler nasıl yapılıyor?
- Halka Arz Maliyetleri ne kadardır?