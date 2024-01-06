  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Tam 19 milyarder bu tarihte doğdu... İşte en zenginlerin doğduğu gün
‹ Önceki Haber Bitcoin'de önemli bir engel aşıldı! SEC'den EFT onayı gelecek mi? Bitcoin'de önemli bir engel aşıldı! SEC'den EFT onayı gelecek mi? Sonraki Haber › Bakan Ersoy: 100 milyar dolarlık hedefe emin adımlarla ilerliyoruz Bakan Ersoy: 100 milyar dolarlık hedefe emin adımlarla ilerliyoruz

Tam 19 milyarder bu tarihte doğdu... İşte en zenginlerin doğduğu gün

06.01.2024 - 16:50 | Son Güncelleme :
Tam 19 milyarder bu tarihte doğdu... İşte en zenginlerin doğduğu gün | Genel Haberler

Milyarderlerin önemli bir kısmının ortak bir özelliği var. Yapılan araştırmalara göre dünyanın en zengin 500 kişisinden 19'unun 30 Kasım tarihinde doğduğu ortaya çıktı. İkinci sırada 13 kişi ile 1 Ocak bulunuyor.

Hurriyet.com.tr/Ekonomi Servisi

Kimi zaman zenginlik aileden gelen bir lütuf iken, çoğu zaman çok büyük çaba ve çalışmanın sonucu elde ediliyor. Ancak çabanın yanında bazı özellikler de zenginliğe giden kapıyı aralayabilir. Yeni araştırmalar, dünyanın en zengin 500 milyarderinden yüzde 4'ünün ortak bir yanı olduğunu ortaya çıkardı. 

30 KASIM EN POPÜLER TARİH 

Daily Mail'de yer alan habere göre, indirim sitesi Coupon Follow'daki finans uzmanları, Bloomberg'in En İyi 500 milyarder listesindeki verilere baktı. Milyarderlerin ortak noktalarını bulmak isteyen uzmanlar her kişinin sektörünü ve doğum tarihini araştırdılar.

Araştırma sonucunda 30 Kasım tarihinin açık ara en popüler tarih olduğu ortaya çıktı. Buna göre en zengin 500 milyarderin 19'u, yani yaklaşık yüzde 4'ü bu tarihte doğmuştu. Coupon Follow uzmanları ayrıca en fazla milyarderin de Ekim ayında doğduğunu ortaya çıkardı. Araştırmaya göre 45 milyarder Ekim ayı içerisinde dünyaya gelmişti. 

ABD'li medya kuruluşu Advance Publications'ın sahibi Donald Newhouse, 30 Kasım'da doğan milyarderler arasımda 15,8 milyar dolarlık net servetiyle en zengin kişi oldu. Newhouse, Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde 115'inci sırada yer alıyor. Singapur'da boya ve kaplama üreticisi Wuthelam Holdings'i kurdu Goh Cheng Liang, 11.1 milyar dolarlık servetiyle 30 Kasım'da doğan milyarderler sıralamasında ikinci durumda. Liang genel sıralamada da 183. sırada bulunuyor. 

Haberin Devamı

Üçüncü ve dördüncü sıralar ise Çin'deki güvenlik ekipmanı tedarikçisi Hikvision'un başkan yardımcısı Gong Hongjia'ya ve ABD'li film yapımcısı Diane Hendricks'e ait. Hongjia'nın 10,8 milyar dolar ve Hendricks'in ise 10,4 milyar dolar net serveti var. 

1 OCAK İKİNCİ SIRADA 

30 Kasım tarihinden sonraki en popüler tarih ise 1 Ocak. Coupon Follow,  o gün 13 milyarderin doğduğunu dile getiriyor. Yılın diğer tarihlerinde ise bazı günler en fazla dört milyarder aynı gün doğmuş durumda. 

ELON MUSK NE ZAMAN DOĞDU?

Dünya üzerinde ABD, 189 kişiyle dünyada en fazla milyardere ev sahipliği yapan ülke. 53 milyarderin yaşadığı Çin ikinci sırada yer alıyor. Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde göre en zengin kişi Tesla, X.com ve SpaceX firmalarının sahibi Elon Musk. 219 milyar doları olan Musk, 28 Haziran tarihinde dünyaya geldi. İkinci sıradaki Amazon'un sahibi Jeff Bezos ise 12 Ocak'ta doğdu. Bezos'un serveti ise 170 milyar dolar. Üçüncü sırada bulunan 167 milyar dolar servete sahip Fransız iş insanı Bernard Arnault'un doğum tarihi ise 5 Mart. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.011 TL        
BORSA
1.003 TL        
DOLAR
1.000 TL        
EURO
1.003 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.